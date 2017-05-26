Областная газета
Общество 26 мая 2017, 08:31

Сегодня ночью в Камышлове сгорел мини-рынок

Свердловская область, пожар на мини-рынке, Камышлов

Огонь охватил территорию 1200 кв м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня около часа ночи в Камышлове загорелся мини-рынок на улице Ленина. Огонь охватил территорию на площади 1200 кв м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарным было трудно справиться с огнём из-за обилия товаров на рынке. В пламени оказались вещи и парфюмерия. На тушении пожара работали 23 огнеборца, были задействованы семь единиц техники. На месте происшествия сотрудники  МЧС развернули штаб пожаротушения. Только к 02:38 удалось справиться с огнём, а к пяти часам утра завершить разбор и проливку конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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