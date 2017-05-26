Банк России предложил предоставить автовладельцам дополнительные скидки за стаж вождения

Опытные автовладельцы скоро смогут значительно сэкономить на ОСАГО. Фото: Александр Зайцев

Банк России разработал проект указания, которым предусмотрено снижение базового коэффициента ОСАГО для опытных водителей. Об этом сообщает «АВТОСТАТ».

Предложения банка России заключаются в том, чтобы для 35-летних автовладельцев со стажем более десяти лет будет устанавливаться коэффициент ОСАГО не 1, как сейчас, а 0,88. А для 40-летних россиян со стажем вождения свыше 14 лет размер скидки увеличится в два раза — до 24%.

Однако одновременно проектом этого документа предусмотрено увеличение платежей для начинающих водителей. Для 25-летних жителей страны со стажем вождения 3-4 года предложено установить коэффициент ОСАГО — 1,52.