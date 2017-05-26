Евгений Куйвашев поздравил свердловских бизнесменов с Днём российского предпринимательства

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём российского предпринимательства. Фото: областной департамент информполитики

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских бизнесменов с Днём российского предпринимательства. Напомним, этот праздник отмечается 26 мая.

По словам главы региона, Средний Урал — в числе лидеров по улучшению делового климата, сокращению административных и деловых барьеров. Кроме того, в нашем регионе многое делается для совершенствования системы господдержки малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года областной бюджет выделил для предприятий малого и среднего бизнеса 220,4 млн рублей, ещё 271,9 млн рублей поступило из федерального бюджета.

— Благодарю вас за вклад в повышение качества жизни уральцев, укрепление экономических позиций региона. Желаю вам здоровья, оптимизма и новых свершений, которые делают Свердловскую область сильнее и богаче, — обратился к представителям бизнес-сообщества Евгений Куйвашев.

Напомним, вчера в Екатеринбурге состоялась церемония вручения бизнес-премии «Номер один».