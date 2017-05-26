При информационной поддержке «ОГ» в Екатеринбурге пройдёт ХI сессия Европейско-Азиатского правового конгресса

На сессии ЕАПК традиционно собираются ведущие эксперты в сфере законодательства. Фото: пресс-служба ЕАПК

В Екатеринбурге 8 и 9 июня пройдёт ХI сессия Европейско-Азиатского правового конгресса (ЕАПК).

Как сообщает пресс-служба ЕАПК, на конгрессе обсудят вопросы формирования мирового правопорядка в современных условиях, критерии его обеспечения и роль в развитии международных организаций. Исследования проблематики пройдут в формате экспертных групп и круглых столов, объединённых тематически.

В числе участников сессии представители федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты стран БРИКС, ЕС, ЕАЭС, ВТО, УНИДРУА. Всего на форуме соберётся более тысячи участников.

Также запланировано заседание экспертов IV правового форума стран БРИКС, расширенное заседание Координационного совета Института права БРИКС и вручение четвёртой ежегодной Премии имени Сергея Алексеева, выдающегося российского правоведа.

Мероприятия пройдут в зданиях правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Организацию конгресса и координацию его работы осуществляют Ассоциация юристов России (АЮР) и Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ).

«Областная газета» является информационным партнёром этого мероприятия.