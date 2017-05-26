Областная газета
Спорт 26 мая 2017, 13:03

Свердловчанин Григорий Власов выступит на чемпионате мира по настольному теннису

В немецком Дюссельдорфе 29 мая стартует чемпионат мира по настольному теннису. В составе сборной России на нём выступят два игрока клуба настольного тенниса «УГМК» — свердловчанин Григорий Власов и представитель Республики Татарстан Александр Шибаев.  

Оба спортсмена на мировом первенстве выступят в личном и парном разрядах: Власов сыграет вместе с Яной Носковой в смешанной паре, а Шибаев — в мужской с Кириллом Скачковым.

Также в тренерский штаб сборной России вошёл отец Григория — Сергей Власов, который является старшим тренером сборной команды. Ещё одним членом тренерского штаба стал екатеринбуржец Владимир Кунцевич

Кроме того, в личном и парном турнирах также сыграет представить «УГМК» Андрей Гачина, который выступает за сборную Хорватии. Ещё один уральский легионер Фан Бо примет участие в парных соревнованиях за команду Китая. 

Мировое первенство продлится до 5 июня. Добавим, что ни Шибаев, ни Власов ни разу не завоёвывали медали чемпионата мира. 

  • Опубликовано в №93 от 27.05.2017
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