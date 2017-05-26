Областная газета
Спорт 26 мая 2017, 13:25

В Екатеринбурге начали благоустройство территории около Центрального стадиона

Центральный стадион в Екатеринбурге

На территории спорткомплекса сделают газоны и посадят деревья. Фото: Центр общественных связей Группы Синара

Территорию около Центрального стадиона в Екатеринбурге начали благоустраивать. Об этом сообщает пресс-служба компании «Синара-Девелопмент», которая является генеральным подрядчиком по проекту реконструкции стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня. Также для благоустройства на территории спорткомплекса сделают газоны, площадь которых составит около 5,5 тысячи кв. м, посадят крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. На заключительном этапе будут установлены скамейки, урны. Благоустройство арены планируется завершить осенью 2017 года.

В компании отмечают, что на стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, и сейчас строители приступили к монтажу дренажной системы. По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, подготовка поля к посеву травы будет закончена в июле.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. 

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