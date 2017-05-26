В Ревде открылось Социальное бюро

Епископ Среднеуральский Евгений совершил чин освящения нового центра. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Ревде появилось Социальное бюро – центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Центр будет осуществлять социальное сопровождение лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также консультирование зависимых и созависимых лиц, в том числе направление на реабилитацию, создание групп зависимых, созависимых и постреабилитационное сопровождение.

Организатор бюро - благотворительный фонд «Ника», ведущий свою деятельность по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Епископ Среднеуральский Евгений в сослужении благочинного храмов Ревдинского округа протоиерея Алексия Сыскова совершил чин освящения нового центра.

- Когда много людской боли, конечно, нужна поддержка – поддержка сильных людей, людей от власти, от Церкви, от общественности. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы здесь результаты были, чтобы сюда приходили люди, не знающие, как им дальше жить, а выходили из этих стен – утешенные надеждой, и не какой-то абстрактной надеждой, а конкретными делами, помощью, предложением, как им в дальнейшем жить, строить свою жизнь, жизнь своих семей и общества, – сказал епископ.