Областная газета
Культура 26 мая 2017, 14:23

Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета занял первое место на конкурсе в Словении

Екатеринбургский театр оперы и балета, Словения

Юные свердловчане ещё раз поедут на этот конкурс - через два года. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета стал победителем 32-го Международного юношеского хорового конкурса, состоявшегося в Целе (Словения). Коллектив из столицы Урала получил самый высокий результат (93 балла) в категории «Детские хоры до 14 лет».

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета, помимо основной награды этого певческого состязания, свердловчане завоевали ещё и приз зрительских симпатий.

По словам руководителя хора Елены Накишовой, строгому жюри конкурса настолько понравилось выступление юных екатеринбуржцев, что наш детский хор пригласили и на следующий конкурс, который пройдёт в 2019 году. 

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