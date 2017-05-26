Областная газета
Общество 26 мая 2017, 16:00

Три екатеринбуржца накопили в своей квартире тонну мусора

Екатеринбург, судебные приставы

Жильцы этой квартиры не хотели наводить чистоту более трёх лет. Фото:отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге потребовалось вмешательство судебных приставов Верх-Исетского районного отдела для того, чтобы заставить трёх горожан избавиться от накопленного за многие годы мусора. Специально вызванная судебными приставами клининговая компания вывезла из квартиры примерно тонну хлама.

Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, жильцы многоквартирного дома (отец, мать и сын) настолько не хотели наводить порядок в своей квартире, что их соседке пришлось обращаться в суд с жалобой на чудовищный запах. Суд вынес решение о необходимости устранения нарушения санитарно-гигиенических требований: вынести мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию.

Чтобы выполнить этот исполнительный лист, судебным приставам пришлось вскрывать входную дверь в квартиру. Только после этого клининговая компания смогла приступить к уборке.

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