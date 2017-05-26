Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют из-за «Дней футбола»

На площади пройдут «Дни футбола». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 27 и 28 мая будет закрыта парковка на площади 1905 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В эти дни на площади пройдут Дни футбола. Это мероприятие проводится в поддержку Кубка конфедераций FIFA-2017 и ЧМ-2018.

С 12:00 до 20:00 гости мероприятия смогут принять участие в футбольном мини-турнире, увидеть выступление футбольных фристайлеров и поучаствовать в тест-драйве автомобилей, а также увидеть выступление музыкального коллектива.

Победителям конкурсов обещают памятные призы, в том числе билеты на матч Кубка конфедераций FIFA-2017.