Лесничанин Владимир Масленников стал вторым на Кубка мира по пулевой стрельбе

Стрелок из Лесного Владимир Масленников завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который завершился в Мюнхене.

В финале олимпийского упражнения «пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров» Владимир боролся за золото с бийчанином Сергеем Каменским, однако «перестрелять» партнёра по сборной не смог. В итоге Каменский с 250,9 очками первый, Масленников с 250,4 - второй. Тройку замкнул белорус Виталий Бубнович (228,9 очка). Всего на этапе Кубка мира приняли участие более 700 спортсменов из 80 стран мира.

Напомним, что в марте этого года Масленников с мировым рекордом выиграл золото чемпионата Европы.