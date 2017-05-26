Областная газета
Спорт 26 мая 2017, 16:56

Лесничанин Владимир Масленников стал вторым на Кубка мира по пулевой стрельбе

Стрелок из Лесного Владимир Масленников завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который завершился в Мюнхене. 

В финале олимпийского упражнения «пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров» Владимир боролся за золото с бийчанином Сергеем Каменским, однако «перестрелять» партнёра по сборной не смог. В итоге Каменский с 250,9 очками первый, Масленников с 250,4 - второй. Тройку замкнул белорус Виталий Бубнович (228,9 очка). Всего на этапе Кубка мира приняли участие более 700 спортсменов из 80 стран мира.

Напомним, что в марте этого года Масленников с мировым рекордом выиграл золото чемпионата Европы.

  • Опубликовано в №93 от 27.05.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 мая)

Борис Антропов с детства мечтал работать в органах внутренних дел и в 1969 году окончил Омскую школу милиции. Фото: stlad.ru
Этот день в истории Свердловской области - 26 мая

Радио Звезда

Радио Звезда