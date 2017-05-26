Две свердловчанки поехали отдыхать в Турцию в ноябре и подали в суд на турфирму из-за холодного моря

Море в ноябре становится холодным. Турфирму в этом не обвинишь. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд встал на сторону турфирмы в её споре с двумя жительницами Североуральска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело в том, что две туристки изначально выбрали тур в Египет за 103,6 тыс. рублей и внесли аванс в 77,8 тыс. рублей. Но вскоре был введён запрет на воздушные перевозки в Египет. Турфирма предложила им в качестве замены поездку в Турцию. Гражданки согласились и провели на турецком курорте 11 дней. Поскольку эта история происходила в ноябре 2015 года, то море было холодным. Кроме того, у свердловчанок накопился ещё ряд претензий к турфирме, в частности, по поводу организации питания в отеле и правил предоставления сейфа.

Вернувшись домой, жительницы Североуральска попытались через суд добиться от турфирмы финансового возмещения за неудавшийся отдых. Однако доказать весомость своих претензий не смогли. В итоге Североуральский городской суд постановил отказать истицам в удовлетворении требований и взыскать с одной из них 32 тыс. рублей (сумму, недоплаченную за туристическую путёвку, с процентами и судебными расходами). Туристки пытались обжаловать такое постановление в Свердловском областном суде, но он не нашёл оснований для отмены уже вынесенного решения и оставил его в силе.