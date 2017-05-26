Свердловчанам разрешили купаться только в двух водоёмах

Для купанья пригодны озеро Щучье и восточный берег озера Шарташа. Фото: Александр Зайцев

Два водоёма в Свердловской области признаны пригодным для купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.

Это озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шарташа, который находится в Кировском районе Екатеринбурга.

Пресс-служба ведомства отметила, что с 1 по 22 мая 2017 года было исследовало 23 пробы воды поверхностных водных объектов, используемых для купания. Всего на территории Свердловской области для отдыха населения используется 105 зон рекреации на 71 водном объекте. Владельцев из них имеют 38. И пока только 8 из них обратились в Роспотребнадзор за заключением по пригодности воды для купания.