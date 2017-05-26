«Фонд имущества Свердловской области» продаёт 49 щитов на трассе Екатеринбург — Серов

«Фонд имущества Свердловской области» продаёт 49 рекламных конструкций вида билборд. Об этом сообщается на сайте фонда.

Щиты расположены на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Лоты объединены в два аукциона. В первом два щита продаются за 905, 7 тысячи и 724,6 тысячи рублей. Во втором стоимость четырёх билбордов варьируется от 226,7 тысячи до 453,4 тысячи рублей в год. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 июня 2017 года. Аукцион назначен на 23 июня.

Подробно ознакомиться с информацией об аукционе можно на официальном сайте «Фонда имущества Свердловской области».