Около 350 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Свердловской области

На Среднем Урале за время летних каникул смогут отдохнуть более 350 тысяч детей. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале 72 загородных оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных учреждения, пять стационарных палаточных лагерей, один туристический лагерь и более тысячи площадок дневного пребывания примут школьников в летние каникулы в рамках оздоровительной кампании. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

На организацию и проведение кампании в 2017 году в Свердловской области выделено более 1,3 млрд рублей. Планируется, что за летние каникулы отдохнуть в лагерях региона смогут более 350 тысяч детей.

- В этом году будет достаточно много отдыхающих, примерно на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом. В рамках летней оздоровительной кампании продолжится реализация проекта «Поезд здоровья», первая группа свердловчан отправится в Анапу по традиции в Международный день защиты детей. Кроме того, мы работаем над несколькими дополнительными точками, в том числе в Крыму. Известно, что наша территория-побратим – это Судак, в августе-сентябре мы планируем отправить туда несколько творческих смен, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.