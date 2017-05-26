Областная газета
Общество 26 мая 2017, 18:59

Около 350 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Свердловской области

Дети

На Среднем Урале за время летних каникул смогут отдохнуть более 350 тысяч детей. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале 72 загородных оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных учреждения, пять стационарных палаточных лагерей, один туристический лагерь и более тысячи площадок дневного пребывания примут школьников в летние каникулы в рамках оздоровительной кампании. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

На организацию и проведение кампании в 2017 году в Свердловской области выделено более 1,3 млрд рублей. Планируется, что за летние каникулы отдохнуть в лагерях региона смогут более 350 тысяч детей.

- В этом году будет достаточно много отдыхающих, примерно на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом. В рамках летней оздоровительной кампании продолжится реализация проекта «Поезд здоровья», первая группа свердловчан отправится в Анапу по традиции в Международный день защиты детей. Кроме того, мы работаем над несколькими дополнительными точками, в том числе в Крыму. Известно, что наша территория-побратим – это Судак, в августе-сентябре мы планируем отправить туда несколько творческих смен, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 мая)

Борис Антропов с детства мечтал работать в органах внутренних дел и в 1969 году окончил Омскую школу милиции. Фото: stlad.ru
Этот день в истории Свердловской области - 26 мая

Радио Звезда

Радио Звезда