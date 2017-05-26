Областная газета
Общество 26 мая 2017, 19:42

Спасатели предупредили свердловчан об опасностях непогоды

Дождь

Синоптики прогнозируют на выходные сильный дождь. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС предупредил граждан о неблагоприятных метеоусловиях в предстоящие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Спасатели отмечают, что по данным «Уральского гидрометцентра» вечером 26 мая, ночью и днем 27-28 мая в отдельных районах региона ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами 20-25 метров в секунду и очень сильный дождь. Из-за чего возможно «разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач и повал деревьев».

В Екатеринбурге синоптики прогнозируют на выходные облачную погоду с прояснениями, временами небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха в субботу — 22-24 градуса, в воскресенье — 14-16. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, при порывах будет усиливаться до 14. 

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