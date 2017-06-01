Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с Международным днём защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Фото: Павел Ворожцов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей, отмечаемым 1 июня. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- За прошедшие пять лет у нас выросла рождаемость, почти вдвое увеличилось количество многодетных семей. Удалось существенно сократить социальное сиротство: около 90 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приёмных семьях, - отметил Евгений Куйвашев.

По словам врио губернатора Свердловской области, выполняя поручение Президента России, в регионе решена проблема нехватки мест в детских садах, строятся новые школы, чтобы все дети учились в комфортных условиях и в одну смену. В 2017 году на летнюю оздоровительную кампанию выделено свыше 1,8 млрд руб. Школьников готовы принять около 1 тыс. 200 загородных и палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, санаториев.

- Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые! В День защиты детей по всему региону пройдёт череда ярких праздников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают радость от общения с вами, делятся своими открытиями и впечатлениями. От всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия в каждом доме! - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.