Смог повис над Каменском-Уральским

Очередное метеопредупреждение по смогу в Каменске-Уральском объявили вчера, 31 мая, синоптики Уральского гидрометцентра. Режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до вечера 2 июня.

"С 31 мая на территории города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Отмена предупреждения с 20:00 2 июня. При этом, как сообщается, государственные метеостанции задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.