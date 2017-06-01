Областная газета
Общество 1 июня 2017, 09:06

Смог повис над Каменском-Уральским

Очередное метеопредупреждение по смогу в Каменске-Уральском объявили вчера, 31 мая, синоптики Уральского гидрометцентра. Режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до вечера 2 июня.

"С 31 мая на территории города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.  

Отмена предупреждения с 20:00 2 июня. При этом, как сообщается, государственные метеостанции задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.

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Областная газета Свердловской области

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