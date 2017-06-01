В Екатеринбурге водителя осудили на три года за смертельное ДТП

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбуржец признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти человека").

- Судом установлено, что 4 декабря 2015 года около 12:15 Алексей Иванюк, ранее лишённый водительских прав, управлял ТС. Он выехал на красный сигнал светофора на перекрёстке улиц Расточная – Ангарская, пытаясь объехать попутный автомобиль на скорости 80 км/час, и сбил пешехода, переходившего проезжую часть. Затем Алексей Иванюк допустил выезд на встречную сторону дороги и столкнулся с машиной, причинив водителю тяжкий вред здоровью. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, по решению суда с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в пользу супруги погибшего в размере 1 млн руб., двух его сыновей в общей сумме 1 млн руб., водителя автомобиля в размере 350 тыс. руб., денежная компенсация расходов на погребение погибшего в размере свыше 110 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.