Мэрия Екатеринбурга пообещала, что транспортного коллапса в связи с нововведениями не будет

Мэрия Екатеринбурга пообещала, что транспортного коллапса в связи с нововведениями не будет. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 1 июня, в силу вступает закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать по найму. Мэрия Екатеринбурга пообещала, что транспортного коллапса в связи с этим не будет: общественный транспорт выйдет на маршруты в полном объёме.

В мэрии Екатеринбурга отмечают, что при необходимости ЕМУП «МОАП» готово усилить направления, на которых работают частные перевозчики.

- В муниципальных предприятиях "МОАП" и "ТТУ" все работники имеют водительские удостоверения российского образца. С руководителями частных компаний-перевозчиков проговаривалась готовность к такой ситуации, они заверили, что ситуация находится под контролем. Если останутся маршруты, которые не обслуживаются, будем помогать силами "МОАП", - рассказал председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Федотов.

Добавим, договоры с новыми перевозчиками с жёсткими санкциями начнут работать с 1 июля 2017 года. По словам Игоря Федотова, это приведёт к порядку в сфере общественного транспорта: все водители будут обладать водительским удостоверением РФ, а сами подвижные составы будут придерживаться графика перевозок. Для этого создаётся специальный центр управления перевозками, который в автоматическом режиме будет это контролировать.