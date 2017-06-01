В Екатеринбурге в ходе опрессовок выявлено порядка ста повреждений. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 29 мая по 1 июня прошёл первый этап централизованных опрессовок. В ходе испытаний выявлено 22 повреждения магистральных трубопроводов и 90 – на распределительных сетях, сообщили в пресс-службе АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК).

Повреждения произошли на перекрёстках улиц Мамина-Сибиряка–Азина и Волгоградская - Белореченская, улицах Кунарской, Шевченко, Сулимова, Попова, Краснофлотцев, Бакинских Комиссаров, Советской, Данилы Зверева, Гурзуфской, Репина, Мичурина, Громова.

- Повреждения, спровоцированные испытаниями, не являются авариями, так как процесс опрессовок обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме. Ремонтные бригады перекрыли и откачали воду. Повреждения уже устраняются, горячее водоснабжение обеспечивается в нормальном режиме, - рассказали в пресс-службе АО "ЕТК".

Отметим, следующий и последний этап централизованных опрессовок пройдёт 11-13 июля.