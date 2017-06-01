10 свердловчан представят регион на IT-Олимпиаде в Сочи

В X Международной олимпиаде «IT-Планета», которая пройдёт в Сочи 2-5 июня, примут участие 10 уральских студентов. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента информполитики.

Эти студенты показали лучшие результаты среди 17 тысяч участников в ходе областных отборочных испытаний.

Всего на Олимпиаду приедут более 300 молодых специалистов в сфере информационно-коммуникативных технологий из 150 городов. Среди них – студенты и выпускники колледжей и вузов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Армении.

Участники должны будут показать свое мастерство и уровень подготовки в 15 конкурсах в 7 номинациях: «Автоматизированные информационные системы», «Базы данных», «Программирование», «Телеком», «Свободное ПО и робототехника», «Цифровое творчество», «Мобильные платформы».

В финале будет определена организация или вуз, которые наиболее качественно подготавливают специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Также будет составлен рейтинг наиболее активных регионов.

Кроме того, члены жюри выберут 45 лучших участников, которые смогут получить приглашение на производственную практику.