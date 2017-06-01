Областная газета
Экономика 1 июня 2017, 12:48

В Екатеринбурге сегодня начнётся строительство второго отеля Hyatt к ЧМ-2018

Екатеринбург, строительство, старт, отель, Hyatt, ЧМ-2018, Евгений Куйвашев, Александр Якоб, капсула времени

В Екатеринбурге сегодня начнётся строительство второго отеля Hyatt к ЧМ-2018. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге сегодня, 1 июня, в 14:00 будет дан старт строительству второго отеля Hyatt к ЧМ-2018.    14-этажный гостиничный комплекс появится на Верх-Исетском бульваре, 3, возле Центрального стадиона, сообщает областной департамент информполитики. 

В 14:00 состоится закладка капсулы времени. В мероприятии примут участие глава региона Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

- Новая гостиница Hyatt Place– первое здание инвестиционного проекта УГМК – «Стражи Урала». Её возведением будет заниматься сербско-итальянская компания Tradeunique Holding. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу апреля 2018 года, чтобы в четырёхзвёздочной гостинице смогли разместиться гости и участники международных соревнований, - рассказали в областном департаменте информполитики. 

Екатеринбург, строительство, старт, отель, Hyatt, ЧМ-2018, Евгений Куйвашев, Александр Якоб, капсула времени

Екатеринбург, строительство, старт, отель, Hyatt, ЧМ-2018, Евгений Куйвашев, Александр Якоб, капсула времени

Фото: областной департамент информполитики

Добавим, комплекс будет ориентирован на бизнес-туристов, корпоративных клиентов и спортивные делегации. В нём будет 146 номеров площадью от 25 до 73 кв. м. 

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Областная газета Свердловской области

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