Областная газета
Общество 1 июня 2017, 12:55

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили детёныша мандрила

Детёныш мандрила

Жанетта чувствует себя хорошо, она бодра и активна, держится поближе к сотрудникам и проявляет интерес к окружающему миру. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка искусственно выкормили детёныша мандрилов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Обезьянка Жанетт родилась в марте этого года. Мать не смогла кормить детёныша, поэтому специалистам отдела «Приматы» самим пришлось вскармливать её. Они давали мандрилу каждые четыре часа детскую молочную смесь. А сейчас в качестве прикорма добавили к рациону фрукты и каши, чтобы обезьянка привыкала к пище взрослых особей.

«Это не первый случай в практике зоопарка, сотрудниками накоплен богатый опыт по выкармливанию детёнышей, так, в 2000 и 2016 годах специалисты отдела «Приматы» выкармливали потомство капуцинов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В зоопарке отмечают, что мандрилы обитают в африканских дождевых лесах, большую часть дня проводят на земле в поисках плодов и семян. В природе их численность сокращается из-за вырубки лесов и браконьеров.

Пара мандрилов появилась в Екатеринбургском зоопарке в 2009 году, обезьяны приехали из Берлинского зоопарка.

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Областная газета Свердловской области

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