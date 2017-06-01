Аксана Панова судится с «Ура.ру» из-за займов компании

Свердловский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска, который подала совладельца информационного агентства Ura.ru Аксана Панова к компании «Ура.ру», владеющей СМИ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, иск был подан после того, как Пановой как совладельцу Ura.ru не были предоставлены все документы, связанные со сделками по получению агентством займов в 2012–2016 годы. А именно документы о займах от десяти компаний-кредиторов, материалы по расходованию этих средств, а также договоры о правах на доменное имя.

«Коммерсантъ» отмечает, что согласно отчёту, в прошлом году десять кредиторов взыскали около 220 млн рублей с информационного агентства. А также, согласно отчёту, за 2016 год издание получило убытки около 206 млн рулей.

И теперь эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не исключают, что Панова опасается введения управляемого банкротства информационного агентства.

Напомним, Ura.ru было создано Аксаной Пановой в 2006 году. В декабре 2011 года 51% долей «Ура.ру» были выкуплены австрийской компанией BF TEN Holding GmbH. В июне 2016 года в связи с ликвидацией BF TEN Holding GmbH 51% долей было передано преемнику компании — ООО «Группа компаний «ЭСЭ», остальная часть долей осталась у Пановой, которая в 2012 году создала новое издание Znak.com.