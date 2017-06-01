Областная газета
Экономика 1 июня 2017, 15:45

Глава ЦБ: позитивные эффекты от низкой инфляции в РФ будут видны через 2-3 года

В России позитивные эффекты от низкой инфляции будут видны через 2-3 года. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках панельной сессии "Макроэкономическая политика: от стабилизации к росту" Петербургского международного экономического форума.

"О том, что мы добились низкой стабильной инфляции, мы сможем сказать года через два-три. Денежно-кредитная политика не способна "пробить потолок" потенциального роста экономики, это задача структурных реформ. Низкая инфляция и структурные реформы могут привести к росту экономики на 3-3,5%", - отметила Эльвира Набиуллина. 

Добавим, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге.

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Областная газета Свердловской области

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