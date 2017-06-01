Областная газета
Общество 1 июня 2017, 16:34

На Среднем Урале начнут действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области появилось постановление Региональной энергетической комиссии об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории области.

1 июня в области начинают действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. В первую очередь это касается электроэнергии. Почувствуют рост цен жители домов, где есть электрообогреватели для горячего водоснабжения. Чуть меньшие изменения почувствуют собственники квартир в домах с электрообогревателями, но не оборудованные лифтами.

Кроме того, изменятся нормативы потребления холодной и горячей воды.

Документ будет опубликован в завтрашнем номере «ОГ» (в полной версии газеты). 

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Областная газета Свердловской области

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