Областная газета
Общество 1 июня 2017, 17:45

Пассажиропоток на чартерах из России в Турцию прогнозируется на уровне 5 млн человек в год

Самолёт

России восстановила авиасообщение с Турцией в конце августа 2016 года. Фото: Александр Зайцев

Пассажиропоток на чартерных рейсах из России в Турцию быстро восстановится. Об этом заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Также Соколов отметил, что пассажиропоток на чартерах в Турцию прогнозируется на уровне 5 млн человек в год.

Напомним, Россия ввела запрет на продажу туров и чартерные авиаперевозки в Турцию после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили в Сирии российский самолет Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый самолет, и чартерное авиасообщение с Турцией было восстановлено в конце августа 2016 года, после того как правительство России приняло соответствующее постановление.

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Областная газета Свердловской области

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