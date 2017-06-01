Пассажиропоток на чартерах из России в Турцию прогнозируется на уровне 5 млн человек в год

России восстановила авиасообщение с Турцией в конце августа 2016 года. Фото: Александр Зайцев

Пассажиропоток на чартерных рейсах из России в Турцию быстро восстановится. Об этом заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Также Соколов отметил, что пассажиропоток на чартерах в Турцию прогнозируется на уровне 5 млн человек в год.

Напомним, Россия ввела запрет на продажу туров и чартерные авиаперевозки в Турцию после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили в Сирии российский самолет Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый самолет, и чартерное авиасообщение с Турцией было восстановлено в конце августа 2016 года, после того как правительство России приняло соответствующее постановление.