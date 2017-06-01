В Екатеринбурге прошел рейд по поиску нелегалов

В Екатеринбурге 31 мая полиция устроили рейд «Нелегал» на овощебазе «Урожай» и в торговом комплексе «Таганский ряд». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Силовики выявляли иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно или могут быть причастны к преступлениям.

В ходе рейда на овощебазе было проверено 140 иностранных мигрантов, 100 из них доставлены в дежурную часть для установления личности и постановки на фото- и дактилоскопический учёт. В отношении 14 граждан возбуждены административные производства из-за нарушений правил въезда или режима пребывания в России.

С «Таганского ряда» для постановки на учёт в участок привезли 33 человека, на 10 из них были составлены административные протоколы.

«Всего по результатам рейда, проведённого 31 мая, на учёт поставлено 133 человека», – отметили в полиции.