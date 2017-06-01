Градсовет Екатеринбурга отклонил проект реконструкции зданий УФСБ в центре города

Архитекторы отметили, что новый корпус будет слишком сильно выделяться из окружающей его исторической среды. Фото: проектная документация

Сегодня архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел проект реконструкции комплекса зданий Свердловского УФСБ на углу проспекта Ленина и улицы Вайнера. Однако проект отправили на доработку. Архитекторов смутил внешний облик здания, который будет слишком сильно выбиваться из окружающей среды.

Как отметил бывший главный архитектор города Тимур Абдуллаев, квартал всегда существовал в «закрытом формате», поэтому есть определённые сомнения, стоит ли делать акцент на нём в исторической среде. А нынешний главный архитектор города Андрей Молоков посоветовал разработчикам проекта брать пример с БЦ «Европа», который практически «растворился» в окружающей его исторической среде.

По задумке разработчиков проекта ООО «Нартекс», реконструкция зданий предусматривала поэтапный снос существующих корпусов и строительство новых. Высоту комплекса планировали увеличить до 20 этажей, площадь здания, согласно проекту, планировали увеличить с 15 до 50 тысяч квадратных метров. Фасад планировали выполнить в бело-коричневой гамме.

По словам главного архитектора проекта Михаил Амельяненко, действующее здание УФСБ сегодня не соответствует задачам, которые стоят перед организацией.