Областная газета
Общество 1 июня 2017, 18:55

Евгений Куйвашев предложил придать Академическому статус самостоятельного района Екатеринбурга

Сейчас в Академическом - около 100 тысяч жителей

Сейчас в Академическом - около 100 тысяч жителей. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев предложил придать Академическому району Екатеринбурга статус самостоятельного городского района. Об этом он заявил на встрече с партийным активом "Единой России" в рамках губернаторских праймериз.

- Уже сейчас здесь проживает более ста тысяч человек, создаётся комплексная инфраструктура, есть планы дальнейшего развития. Считаю логичным придать Академическому статус самостоятельного городского района, - отметил он.

Глава региона подтвердил, что сейчас проектируется трамвайная линия из Юго-Западного микрорайона в Академический, что значительно улучшит транспортную доступность растущего жилого района. Аналогичный вариант решения проблемы с выездом из микрорайона озвучивался в апреле на публичном обсуждении концепции строительства третьего и четвёртого кварталов микрорайона.

Напомним, ещё два квартала Академического планируют построить к 2023 году. В ближайшие годы предстоит решить вопрос с очередью в школы (например, в 19-й школе сейчас есть проблема второй смены), в микрорайоне не хватает учреждений дополнительного образования и учреждений здравоохранения.

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Областная газета Свердловской области

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