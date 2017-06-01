В Екатеринбурге открылась первая в России детская офтальмологическая поликлиника

В открытии отделения принимали участие председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и врио губернатора региона Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В Екатеринбурге открылось единственное в России специализированное офтальмологическое медучреждение для детей МНТК «Микрохирургия глаза». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

Центр оснащён современным оборудованием, что позволит специалистам диагностировать проблемы зрения у детей с трехмесячного возраста и благодаря этому безоперационным путем вылечивать маленьких пациентов либо улучшать зрение до 60 %.

Отмечается, что лечение в центре дети смогут проходить и в форме игровых занятий. Специально для маленьких пациентов была разработана программа «Школа зрения».

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В открытии отделения принимали участие председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и врио губернатора региона Евгений Куйвашев.

- Я благодарю всех за оперативную работу по созданию этого отделения, потому что это действительно нужный и важный проект, это очередной шаг в улучшении качества жизни наших земляков. Самое главное, что мы последовательно идём к тому, чтобы улучшать качество предоставления медицинских услуг. В ближайшую пятилетку развития мы поставили задачу – развитие человеческого потенциала, улучшение здравоохранения и увеличение охвата медицинскими услугами, – сказал Куйвашев.