В Екатеринбурге построят несколько новых школ

Строительство и капитальный ремонт школ для перевода детей на односменное обучение станут в ближайшие пять лет одним из приоритетов развития Екатеринбурга. Об этом глава региона Евгений Куйвашев заявил на встрече с партийным активом "Единой России" в рамках губернаторских праймериз.

Ещё один "образовательный" вопрос касался проекта "Уральская инженерная школа". По словам Евгения Куйвашева, он не предполагает, что в регионе нужно готовить только инженеров.

- Главное, чтобы мы детям с детского сада начинали объяснять, что такое профессия, — отметил он.