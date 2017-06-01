Областная газета
Общество 1 июня 2017, 19:57

При информационной поддержке «ОГ» в ИКЦ «Япония» отметили День защиты детей

Дети

Мероприятие проходило в рамках празднования международного Дня защиты детей. Фото: ИКЦ «Япония»

В Екатеринбурге 1 июня информационный культурный центр «Япония» провёл различные мастер-классы для детей в рамках празднования международного Дня защиты детей. Информационным партнёром мероприятия выступила «Областная газета».

Ребята смогли поиграть в настольную стратегическую игру Го. Их ознакомили с правилами игры, рассказали о всех её особенностях и дали попробовать самостоятельно сразиться с партнёром за доской Го. 

Также детей познакомили с секретами создания настольных миниатюр икэбана из цветов и веток, поучили делать фигурки оригами. Также для ребят были организованны языковые игры. 

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Областная газета Свердловской области

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