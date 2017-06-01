При информационной поддержке «ОГ» в ИКЦ «Япония» отметили День защиты детей

Мероприятие проходило в рамках празднования международного Дня защиты детей. Фото: ИКЦ «Япония»

В Екатеринбурге 1 июня информационный культурный центр «Япония» провёл различные мастер-классы для детей в рамках празднования международного Дня защиты детей. Информационным партнёром мероприятия выступила «Областная газета».

Ребята смогли поиграть в настольную стратегическую игру Го. Их ознакомили с правилами игры, рассказали о всех её особенностях и дали попробовать самостоятельно сразиться с партнёром за доской Го.

Также детей познакомили с секретами создания настольных миниатюр икэбана из цветов и веток, поучили делать фигурки оригами. Также для ребят были организованны языковые игры.