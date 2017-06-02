Первые летние выходные на Среднем Урале будут тёплыми и дождливыми

Первые летние выходные на Среднем Урале будут тёплыми и дождливыми. Фото: Павел Ворожцов

Первые летние выходные на Среднем Урале будут тёплыми и дождливыми. Днём синоптики прогнозируют температуру воздуха до +20...+25 градусов Цельсия, на юго-востоке до +30, ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 2 июня, днём столбик термометра поднимется до +20...+25, на севере до +17. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, в горах на юге сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. В ночь с пятницы на субботу похолодает до +10...+15, на севере до +7.

В субботу, 3 июня, днём синоптики обещают температуру воздуха до +20...+25, на севере до +17, на юго-востоке до +30. Ожидаются облачность с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +8...+13.

В воскресенье, 4 июня, днём температура воздуха будет до +15...+20, на юго-востоке до +23. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Ветер юго- западный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Екатеринбурге в выходные днём будет теплеть до +19...+25, ночью холодать до +11...+13. Ожидаются облачность с прояснениями, дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.