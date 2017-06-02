Областная газета
Общество 2 июня 2017, 08:07

Дорогой минивэн загорелся минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Нижнем Тагиле в ночь на 2 июня загорелся дорогой минивэн Hyundai H-1 на улице Учительской. На площади двух кв. метров повреждён моторный отсек автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании минивэна поступило в диспетчерскую в 2:24. На тушение пожара выезжали четыре огнеборца на двух спецмашинах. Огонь удалось полностью потушить в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 1 июня в Екатеринбурге на улице Кобозева огонь полностью уничтожил дорогую иномарку BMW 520 и повредил моторный отсек внедорожника Ford Expedition на площади 6 кв. метров. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская