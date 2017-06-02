Дорогой минивэн загорелся минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Нижнем Тагиле в ночь на 2 июня загорелся дорогой минивэн Hyundai H-1 на улице Учительской. На площади двух кв. метров повреждён моторный отсек автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании минивэна поступило в диспетчерскую в 2:24. На тушение пожара выезжали четыре огнеборца на двух спецмашинах. Огонь удалось полностью потушить в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 1 июня в Екатеринбурге на улице Кобозева огонь полностью уничтожил дорогую иномарку BMW 520 и повредил моторный отсек внедорожника Ford Expedition на площади 6 кв. метров.