Спасатели предупредили свердловчан о грозах и сильном ветре. Фото: Павел Ворожцов

Спасатели предупредили свердловчан о непогоде сегодня, 2 июня. Синоптики обещают в большинстве районов Свердловской области дождь, местами сильный, грозы с порывами ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС предупреждают свердловчан о том, что из-за непогоды могут упасть деревья, слабоукреплённые конструкции, могут произойти повреждения остеклений зданий и строений, обрыв линий связи и электропередач, ДТП.

- Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями, не гулять в лесу, во время грозы не пользоваться электроприборами. Если непогода застала вас на улице, необходимо держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, рекламных щитов, деревьев, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, в готовность приведены аварийно-восстановительные бригады, силы и средства МЧС. Региональный Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно следит за погодными условиями, дорожной ситуацией и функционированием систем обеспечения жизнедеятельности населения.