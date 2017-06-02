На предприятии в Нижнем Тагиле на трёх рабочих обрушились плиты

В Нижнем Тагиле трое рабочих получили травмы в результате обрушения плит перекрытия встроенных помещений бункерской эстакады на объекте строительства доменной печи "Евраз НТМК". По данному факту прокуратура Тагилстроевского района города организовала проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 31 мая на АО «ЕВРАЗ НТМК». По предварительной информации, трое работников ООО «УДР-Е» получили переломы нижних конечностей различной степени тяжести.

- Характер и степень тяжести повреждений здоровья уточняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране труда и производственной безопасности. Запрошены должностные инструкции на сотрудников предприятия для выяснения лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при выполнении опасных работ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Доследственную проверку ведёт следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области.