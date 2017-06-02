Областная газета
Общество 2 июня 2017, 10:55

Первоуралец отсудил у коммунальщиков порядка 700 тысяч рублей за повреждённый микроавтобус

Первоуралец отсудил у коммунальщиков порядка 700 тыс. руб. за упавшую мачту городского освещения на его микроавтобус марки Citroen 45422. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. 

Инцидент произошёл в июне 2016 года в посёлке Динас, на микроавтобус обрушилась мачта освещения из-за дефекта опоры. По оценке экспертов, стоимость ремонта автомобиля составила 729 тыс. 400 руб. Владелец ТС обратился в Первоуральский городской суд с иском о возмещении ущерба.

- В ходе судебного разбирательства было установлено, что за своевременные ремонт и замену опор наружного освещения ответственность несёт Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства ГО Первоуральск. Суд взыскал с ответчика 755 тыс. 740 руб., в том числе 732 тыс. 900  руб. – ущерб, 2 тыс. руб. – расходы по составлению претензии, 10 тыс. руб. – оплату услуг представителя, 10 тыс. 551 руб. – госпошлину, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Добавим, представитель ответчика не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако решение суда первой инстанции было оставлено в силе. 

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Областная газета Свердловской области

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