Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О выборах Президента РФ». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки отменяют открепительные удостоверения на выборах всех уровней, теперь избиратели смогут голосовать по месту нахождения.

"Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий", - отмечается в пояснительной записке Государственно-правового управления.

Закон предусматривает возможность использования в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения. Отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков, предусмотрен ряд новаций в отношении наблюдателей. Поправки также устанавливают дополнительные меры по обеспечению голосования инвалидов, в зависимости от группы инвалидности и видов расстройств.

Отметим, согласно поправкам, ближайшие выборы президента пройдут в годовщину присоединения Крыма - 18 марта. Прямо в законе это не оговаривается, но есть положение о том, что если второе воскресенье является послепраздничным или рабочим днём в связи с переносом праздников, день голосования переносится на третье воскресенье месяца.