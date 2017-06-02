Россия частично сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции. Фото: пресс-служба правительства России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на ввоз продуктов из Турции. Соответствующий документ размещён на сайте правительства России.

Отметим, в перечне запрещённых продуктов по-прежнему остаются томаты.

"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", - говорится в пояснительной записке к документу.

Добавим, согласно постановлению, отменяется также запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, выполнять некоторые работы и оказывать услуги. Речь идёт о строительстве, туризме, деревообработке, проведении технических испытаний и исследований.