С 1 июля вступают в силу новые тарифы на природный газ для жителей Серднего Урала

С 1 июля свердловчане будут платить за газ немного больше. Фото: Алексей Кунилов

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению Среднего Урала. Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Новые цены вступят в силу с 1 июля 2017 года. Практически по всем категориям предприятий-поставщиков газа РЭК разрешила повысить тарифы на газ, предоставляемый населению, но не очень сильно.

К примеру, жители столицы Урала, получающие «голубое топливо» для своих газовых плит от ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» при наличии приборов учёта ранее платили 4,27 руб. за кубометр, а теперь будут — 4,48 руб. за кубометр. Для населения Каменска-Уральского, получающего газ от АО «ГАЗЭКС», цены поднимутся с 4,28 руб. до 4,5 руб. за кубометр, для Невьянска и Верх-Нейвинского (ГУП СО «Газовые сети», без приборов учёта) — с 4,33 до 4,5 руб. за кубометр, для Новоуральска (МУП «Новоуральскгаз») — с 4,41 до 4,57 руб. за кубометр, для Лесного (ФГУП «Комбинат «Элетрохимприбор») — с 4,19 до 4,35 руб. за кубометр.

Стоит отметить, что подобный пересмотр цен на газ проводится каждый год в начале лета.