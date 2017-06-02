Областная газета
Общество 2 июня 2017, 12:46

С 1 июля вступают в силу новые тарифы на природный газ для жителей Серднего Урала

Цены на газ, Свердловская область

С 1 июля свердловчане будут платить за газ немного больше. Фото: Алексей Кунилов

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению Среднего Урала. Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Новые цены вступят в силу с 1 июля 2017 года. Практически по всем категориям предприятий-поставщиков газа РЭК разрешила повысить тарифы на газ, предоставляемый населению, но не очень сильно.

К примеру, жители столицы Урала, получающие «голубое топливо» для своих газовых плит от ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» при наличии приборов учёта ранее платили 4,27 руб. за кубометр, а теперь будут — 4,48 руб. за кубометр. Для населения Каменска-Уральского, получающего газ от АО «ГАЗЭКС», цены поднимутся с 4,28 руб. до 4,5 руб. за кубометр, для Невьянска и Верх-Нейвинского (ГУП СО «Газовые сети», без приборов учёта) — с 4,33 до 4,5 руб. за кубометр, для Новоуральска (МУП «Новоуральскгаз») — с 4,41 до 4,57 руб. за кубометр, для Лесного (ФГУП «Комбинат «Элетрохимприбор») — с 4,19 до 4,35 руб. за кубометр.

Стоит отметить, что подобный пересмотр цен на газ проводится каждый год в начале лета.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская