Численность екатеринбуржцев за май увеличилась на четыре тысячи человек

Численность екатеринбуржцев за май увеличилась на четыре тысячи человек. Фото: АИС "Муниципальный регистр населения"

За май екатеринбуржцев стало больше на четыре тысячи человек. На 1 июня 2017 года численность населения уральской столицы составляет 1 млн 505 тыс. 653 гражданина, по данным АИС "Муниципальный регистр населения".

К 1 июня нынешнего года в городе 56% населения составляют женщины и 44% - мужчины. Самый населённый район города - Орджоникидзевский, где проживает пятая часть граждан (20%). Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17%), Верх-Исетский и Кировский (по 15%), Ленинский (14%), Октябрьский (10%) и Железнодорожный (9%) районы.

По данным АИС "Муниципальный регистр населения", чаще всего родители называют своих сыновей: Михаил, Александр, Артём, Дмитрий, Максим. Для новорождённых девочек екатеринбуржцы выбирают имена Мария, Виктория, София, Анна, Анастасия. В городе чаще всего можно встретить мужчин с именем Александр и женщин по имени Елена.

Напомним, по итогам апреля, численность жителей Екатеринбурга возросла до 1,5 млн человек.