Евгений Куйвашев в Санкт-Петербурге подписал соглашение о прокладке скоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска

В Санкт-Петербурге подписан документ о строительстве скоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска. Фото: областной департамент информполитики

На проходящем сегодня Петербургском международном экономическом форуме глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о строительстве скоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска. Этот документ определяет характер сотрудничества между Российскими железными дорогами, Свердловской и Челябинской областями.

Как сообщает областной департамент информполитики, помимо Евгения Куйвашева свои подписи под этим документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Общая протяжённость этой железной дороги через три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Челябинск — будет примерно равна 220 км. По предварительным расчётам, затраты на проект достигнут 165 млрд руб. Предполагается, что большая часть средств поступит от частного инвестора, с которым заключат концессионное соглашение. Запуск новой скоростной магистрали запланирован на третий квартал 2022 года.

— Новая железнодорожная магистраль — это новые рабочие места, новые поезда, новые технологии, — сказал Евгений Куйвашев.

Одновременно он отметил, что реализация проекта даст мощный кумулятивный эффект для развития экономики Урала.