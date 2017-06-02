Ещё два низководных свердловских моста освободились от воды

Сотрудники МЧС держат под особым контролем ситуацию с паводком. Фото: Алексей Кунилов

Паводок на Среднем Урале отступает: ещё два низководных моста в Байкаловском муниципальном районе освободились от воды. Остаются подтопленными пять низководных мостов на реке Туре, а один мост в Талицком ГО на период половодья разобран, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Уровень воды в реке Нице стабильно снижается. После обследования освободившихся мостов у села Елани и у села Городище, ремонта и технического освидетельствования автотранспортное сообщение по ним будет восстановлено. Пока для сообщения с сёлами действуют паромные переправы.

Добавим, автотранспортное сообщение временно ограничено с 19 населёнными пунктами. Там продолжают действовать 8 паромных и лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено.