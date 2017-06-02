Жители многоквартирных домов теперь будут платить за ресурсы на общедомовые нужды по утверждённым нормативам

Теперь управляющие компании заинтересованы более тщательно следить за состоянием инженерных сетей в домах. Фото: Алексей Кунилов

В конце декабря прошлого года правительство РФ утвердило постановление, изменяющее порядок расчёта платежей жителей многоквартирных домов за коммунальные ресурсы, использованные на общие нужды имущества дома. Сейчас для реализации этого документа Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые нормативы потребления электроэнергии, холодной и горячей воды.

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как пояснили «ОГ» в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, речь идёт о том, что жители многоквартирных домов будут платить за ресурсы, использованные на общедомовые нужды, в строгом соответствии с утверждёнными сейчас нормативами. А если реальный расход воды или электроэнергии в доме оказался выше норматива, то плату за такое превышение должна возместить управляющая компания, отвечающая за данный дом.

— Это стимулирует управляющие компании к более тщательному контролю за состоянием инженерных сетей в многоквартирных домах. Ведь не секрет, что протечки воды, допустим, в подвалах зачастую возникают именно по вине УК, — пояснили в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Нормативы потребления общедомовых ресурсов будут рассчитываться, исходя из общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. К примеру, норматив по электроэнергии для домов без лифтов и электроплит равен 1,96 кВт/ч в месяц на 1 кв м.