Свердловские энергетики предупредили о возможном отключении электроэнергии из-за урагана

Энергетики готовы к любым сюрпризам погоды. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 2 июня, спасатели предупредили свердловчан о грозах и усилении ветра до 20 м/с. В связи с этим энергокомпании региона усилили состав аварийных бригад и контроль за объектами, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

– Порывы ветра 20 м/с и выше могут вызвать обрывы и схлёсты проводов, падение опор и деревьев. Непогода может спровоцировать короткие замыкания на линиях электропередачи и выход из строя оборудования. Все оперативно-дежурные бригады компании будут работать в усиленном режиме до снятия сотрудниками МЧС предупреждения об опасности. Мы получаем сводки о ситуации по области в ежечасном режиме, – сообщил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Энергетики также рекомендуют свердловчанам при урагане выключать все электроприборы, не искать в грозу убежища под деревьями и возле электросетевых объектов, не стоять под линиями электропередачи и не приближаться к распределительным пунктам.