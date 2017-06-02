Областная газета
Общество 2 июня 2017, 14:52

Свердловские энергетики предупредили о возможном отключении электроэнергии из-за урагана

Свердловская область, ураган, предупреждение, энергетики, повышенная готовность, рекомендации

Энергетики готовы к любым сюрпризам погоды. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 2 июня, спасатели предупредили свердловчан о грозах и усилении ветра до 20 м/с. В связи с этим энергокомпании региона усилили состав аварийных бригад и контроль за объектами, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

– Порывы ветра 20 м/с и выше могут вызвать обрывы и схлёсты проводов, падение опор и деревьев. Непогода может спровоцировать короткие замыкания на линиях электропередачи и выход из строя оборудования. Все оперативно-дежурные бригады компании будут работать в усиленном режиме до снятия сотрудниками МЧС предупреждения об опасности. Мы получаем сводки о ситуации по области в ежечасном режиме, – сообщил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Энергетики также рекомендуют свердловчанам при урагане выключать все электроприборы, не искать в грозу убежища под деревьями и возле электросетевых объектов, не стоять под линиями электропередачи и не приближаться к распределительным пунктам. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская