Областная газета
Политика 2 июня 2017, 15:01

«ОГ» публикует повестку регионального парламента с вопросом о назначении выборов губернатора Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области, "Областная газета", публикация повестки

На следующем заседании областные депутаты назначат выборы губернатора. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшем номере «Областной газеты» будет опубликована повестка десятого заседания Законодательного собрания Свердловской области. Оно состоится 6-7 июня 2017 года.

Среди наиболее резонансных вопросов, вынесенных на рассмотрение депутатов, есть назначение даты выборов губернатора Свердловской области и обсуждение проекта программы «Пятилетка развития». Кроме того, в рамках предстоящего заседания регионального парламента состоится «Правительственный час», в ходе которого областные министры обсудят с законодателями наиболее актуальные темы в жизни Среднего Урала.

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Областная газета Свердловской области

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