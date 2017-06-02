«ОГ» публикует повестку регионального парламента с вопросом о назначении выборов губернатора Свердловской области

На следующем заседании областные депутаты назначат выборы губернатора. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшем номере «Областной газеты» будет опубликована повестка десятого заседания Законодательного собрания Свердловской области. Оно состоится 6-7 июня 2017 года.

Среди наиболее резонансных вопросов, вынесенных на рассмотрение депутатов, есть назначение даты выборов губернатора Свердловской области и обсуждение проекта программы «Пятилетка развития». Кроме того, в рамках предстоящего заседания регионального парламента состоится «Правительственный час», в ходе которого областные министры обсудят с законодателями наиболее актуальные темы в жизни Среднего Урала.