Евгений Куйвашев в Санкт-Петербурге встретился с руководством Boeing International

Евгений Куйвашев обсудил с Марком Алленом перспективы строительства завода Boeing на Среднем Урале. Фото: областной департамент информполитики

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом компании Boeing International Марком Алленом. Речь шла о строительстве в Особой экономической зоне «Титановая долина» второго на Среднем Урале завода Ural Boeing Manufacturing.

Как сообщает областной департамент информполитики, решение о создании этого предприятия принято в 2016 году. К настоящему времени проект профинансирован на 1,7 млрд руб.

— Партнёрство уральской компании ВСМПО-АВИСМА — крупнейшего мирового производителя изделий из титана - с компанией Boeing для нас является эталоном прагматичных отношений, основанных на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве, не подверженном влиянию политической конъюнктуры, — отметил Евгений Куйвашев.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, реализация этого проекта позволит в два раза увеличить производственные мощности по выпуску деталей для авиастроения завода Ural Boeing Manufacturing и корпорации ВСМПО-АВИСМА на площадке «Титановой долины».