Областная газета
Земства 2 июня 2017, 16:43

К Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге обустроят новую пешеходную зону рядом с НИИ ОММ

Екатеринбург, Чемпионат мира по футболу - 2018

Рядом Центральным стадионом скоро появится новая пешеходная зона. Фото: Александр Зайцев

Знаменитый екатеринбургский долгострой НИИ ОММ скоро снесут. Рядом с ним к чемпионату мира по футболу 2018 года появится новая пешеходная зона, ведущая к Центральному стадиону от улицы Татищева.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, недостроенный научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) долгое время находился в собственности Минздрава РФ. В течение многих лет глава региона Евгений Куйвашев вёл переговоры с руководством страны о передаче этого объекта и прилагающегося к нему земельного участка в собственность Свердловской области. В 2016 году после визита на стройплощадку Центрального стадиона первого вице-премьера Игоря Шувалова вопрос решился.

Нынешней весной здание НИИ ОММ и земельный участок рядом с ним переданы МУГИСО. Вчера Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче этого объекта Управлению капстроительства Свердловской области для организации работы по обустройству новой пешеходной зоны.

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Областная газета Свердловской области

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